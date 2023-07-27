韓國統計廳今天公布截至2022年11月1日的人口統計，韓國人口較前一年減少5萬人，降至5169萬；獨居的一人家庭數則較前一年增加4.7%，占總家戶數的34.5%。

韓國統計廳今天公布2022年人口住宅調查結果，截至去年11月1日為止，全國15歲以下人口首次降至600萬以下，來到586萬人，年減3.7%，低出生率影響持續擴大；15至64歲人口則減少5.1%，來到3668萬人；65歲以上高齡人口占比增加5.1%，共計914萬人。

以國籍區分，本國籍人數較前一年減少14.8萬，年減0.3%，降至4994萬人。外國籍人口則增加10.2萬，年增6.2%，達到175.2萬人，在COVID-19疫情影響下連續兩年減少後重返增勢；外籍人口中約3成為韓裔中國籍，11.9%為越南籍，11.7%為中國籍，9.3%為泰國籍。

相較於人口數續減，韓國總家戶數去年增加36萬戶，新增的大部分是獨居家戶。獨居家戶增至750.2萬戶，年增4.7%，自2015年首次實施家戶數登錄調查開始逐年穩定增加，去年達到4人以上家戶數的近2倍，在整體占比達34.5%最高，代表每3戶就有一戶為獨居。

而在65歲以上高齡人口增加之際，獨居老人數也上升，在總家戶數中，高齡獨居戶數占9.1%，相當於每10戶就有一戶獨居老人；從所在地區分，全羅南道的獨居老人戶數最多。