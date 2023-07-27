台灣房價高到驚人，一名網友分享，一般人多在30歲左右買房，如果貸款1000萬元40年，等於每個月要繳3萬元，一直繳到70歲為止，期間如果因故繳不出來，房子可能會被賤賣，讓他崩潰直呼「房貸分40年償還很可怕」，引起網友熱烈討論，不少苦主點頭，但也有網友認為，起碼買房比租房划算。

一名網友昨天在PTT上分享，假設一個人25歲就買房，房貸1000萬分40年，從此以後每個月都要還款3萬元，直到65歲，等於人生所有的黃金歲月，每個月要先燒掉3萬元，剩下的錢才可以用在其他的開銷，如果不能保證每個月比別人多賺3萬，等於以後的享樂費用會被砍半，最可怕的是1000萬在台灣根本買不到什麼房子。

原PO表示，25歲就有頭期款的人更是少數，多數人都是在30多歲才開始買房，而每個月要還的錢也不會只是3萬元，從單身到結婚，然後婚後生小孩，每個月都在還房貸，要一路還到70歲才會結束，期間若不幸失業或生病，銀行仍會繼續討債，若還不出來，銀行就會直接把房子以八折的價格賤賣。

原PO崩潰直呼，沒有人發現房貸分40年償還很可怕嗎？為何人生這麼短暫，國家還要用這種方式折磨人民一輩子啊？真是豈有此理！

貼文引起網友討論，「貸貸相傳」、「升息或失業就吃屎了」、「升息幾次，養套殺」、「台灣人很可憐」、「房貸 40年強制你上班還貸款」；另有網友說，如果選擇不買房，每個月租屋的租金2.5萬，要一直繳到死亡那天為止，而且老了要找租屋並不容易，所以還是買房，每月繳3萬的貸款較划算。