大陸疫後經濟復甦不如預期，消費市場相對疲弱，不過杜蕾斯保險套的製造商利潔時（Reckitt）最新的財報卻顯示，大陸民眾購買保險套的銷量無懼景氣不佳的衝擊，銷量不減反升，其私密健康業務的利潤也比去年同期增加8.8%。

路透社報導，英國消費品巨頭聯合利華本周曾表示，大陸房地產市場疲軟和出口下滑，導致消費者信心跌至歷史低點，民眾盼望政府能採取更多刺激措施來推動經濟活動，提振消費者信心。

儘管如此，利潔時的報告則顯示，旗下健康業務的利潤比同期成長達8.8%，而此成長受益於其「Intimate Wellness」品牌在大陸的業績不斷提升，該品牌販售包括潤滑油、按摩器、保險套和精油等產品。

利潔時在大陸市場看到，「新冠疫情封鎖後，重新開放的好處。」同時公司也打算在大陸擴廠，生產有史以來最薄的PU保險套，「擴廠行動已經開始，預計2026年1月投入運作，除了生產史上最薄的保險套，還會致力研發及改良。」