據悉，這紙合約是澳洲陸軍建軍以來，幾筆訂單金額最大的其中之一，這筆軍費大概要花50至70億澳幣之間。澳洲政府表示，這批最先進的戰車將配備最新一代的裝甲、大砲與飛彈，可提供近距離戰鬥時需要的保護與火力，且具有機動性。

路透社指出，這批新戰車將在澳洲維多利亞省的韓華工廠內生產，預定將取代1964年就開始服役的M113裝甲運兵車。澳洲急欲升級國防力量，因為大洋洲地區戰略環境日益變遷，中國大陸也正在此區想方設法增加解放軍的影響力。

澳洲政府指出，希望這批軍武能快點交貨，第一輛戰車最好在2027年初就可以看到，進度超前兩年的情況下，最晚到了2028年就可以全部交車完畢。韓華航太表示，該項協議將使得澳洲與韓國之間的關係更上一層樓，雙方的國防和經濟合作項目，將發生重大影響。

韓華的紅背蜘蛛（Redback）之所以被挑選為澳洲新的步兵戰車，是澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）日前訪問德國後兩周所做出的決定。艾班尼斯在德國簽署了一項原則性協議，將萊茵金屬在澳洲製造的100輛拳師（Boxer）裝甲車，再運回去德國。