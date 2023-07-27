減重增肌成為現代人的志業，減重醫師蕭捷健表示，綠豆與薏仁雖被歸類為澱粉，但相較一般澱粉，綠豆與薏仁均為高蛋白、高碳水且低脂食物，食用後的飽足感強，非常適合想減肥又增加肌肉的人。此外，因是低GI（升糖指數）食物，有助穩定血糖，從而避免麵包等高GI會刺激胰島素分泌、讓人越吃越胖的副作用。

蕭捷健在其臉書粉專表示，白飯與麵包約70的GI值，綠豆與薏仁的GI值約30，不到白飯與麵包的一半，可穩定血糖，降低胰島素分泌，進而有助控制體重。

他說明，人體吃下食物後，越高的GI值越易使得血糖升高、刺激胰島素分泌，而胰島素分泌會促使細胞加速吸收食物熱量，再轉換為體脂肪，加上大量的胰島素分泌會使血糖下降，從而造成飢餓感，形成惡性循環，「因此GI值越低，越有助於減重，且還能避免胰島素阻抗、引發糖尿病。」

此外，綠豆與薏仁的蛋白質含量約20%，遠高於白飯的2.7%、麵包的9%，非常適合努力運動增肌者的食物來源。因為蛋白質是合成肌肉生長的重要營養素。

他表示，當天做高強度運動的人若想有效增肌，運動當天必須吃高碳水化合物來提供能量，以及促進肌肉生長，這時綠豆薏仁湯更是極佳的選擇，因為綠豆與薏仁的碳水化合物佔比約60%，遠高於白飯的28%、麵包的49%。