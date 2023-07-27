運用遠傳「5G遠距診療平台」，結合英特爾「OpenFL聯邦學習技術」、亞東醫院「嗓音資料庫」、捷絡生物科技「MetaLite軟體」，共同建立「喉癌病徵辨識AI嗓音模型」，辨識早期喉癌準確率高達8成，讓偏鄉民眾能透過5G遠距診療及早發現病徵，把握黃金治療期。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，英特爾一直是遠傳重要的合作夥伴，本次透過Intel IRTI專案計畫，攜手亞東醫院、捷絡生物科技公司，跳脫傳統侵入性檢查，透過人工智慧與聯邦學習整合發展「早期喉癌嗓音辨識」新方法，結合、優化遠傳自主開發的「5G遠距診療平台」，整合各醫療院所系統去識別化聲音辨識模型，提高喉癌辨識率。

英特爾公司業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧表示，英特爾長期以來致力於運用創新科技促進智慧醫療發展，並攜手生態系夥伴擴大和加速其應用，期許讓更多人們受益。本次與遠傳合作，結合亞東醫院及捷絡生物科技在喉癌與AI模型的專長，共同發展出早期喉癌檢測技術，用以服務偏鄉與醫療資源匱乏區域。在此次合作中，運用英特爾最新第4代Intel Xeon可擴充處理器，以及OpenFL聯邦學習技術，不僅滿足AI運算所需的優異效能，更能兼顧安全所需，保護民眾的隱私資料。

各地合作醫院將運用亞東醫院開發的「AI嗓音模型」蒐集喉癌患者嗓音特徵；透過英特爾最新第4代Intel Xeon可擴充處理器，其內建Intel Advanced Matrix Extension(Intel AMX)加速器可提升AI模型的運算速度；捷絡生物科技「MetaLite」軟體則能結合英特爾OpenFL框架，讓模型持續吸收特徵、提升辨識能力。遠傳自主開發的「5G遠距診療平台」，使醫療資源較為缺乏的偏鄉與離島民眾，得以就近在衛生所、地區醫院進行遠距看診，讓偏鄉醫療零距離。