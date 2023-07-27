在不了解一個人時，往往會被第一印象所蒙蔽，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，生肖屬牛、兔、狗的男人外表看似老實，實際上卻反差超大、非常花心，喜歡到處拈花惹草，禁不起誘惑。

▍屬牛的男人

屬牛的男人向來憨厚老實，值得信賴，但是俗話說得好，知人知面不知心，他們表面看似為人正直，實際上卻反差很大，一點都不專情，對於美色毫無抵抗力，容易被誘惑露出渣男本性。

▍屬兔的男人

屬兔的男人外表看似老實，實際上他們喜歡拈花惹草，不懂得和異性保持距離。他們總是無法克制慾望，對於花花世界充滿好奇心，即使結婚後也依舊如此，若伴侶不能帶給他們新鮮感，他們會容易變心。

▍屬狗的男人

提到屬狗的男人，大家總會把忠誠、善解人意聯想在一起，難以想像他們愛玩，但真相往往是，他們擅於做表面功夫，為人看似老實、坐懷不亂，實際上卻是禁不起誘惑，也容易把伴侶的事拋諸腦後，傷透對方的心。