以色列國會通過具爭議的第一個司改法案後，近萬名後備役軍人威脅不要服役，由於後備役軍人是軍隊骨幹，這讓以色列陷入更嚴重的危機。以色列領袖對國家備戰能力發出警訊。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，今天生效的法律剝奪最高法院以「不合理」為由否決政府決定的權力。根據民意調查，以色列有數以百萬計的民眾反對這項變革，批評人士說這將削弱法院的獨立性並損害以色列的民主。

以色列國防軍（IDF）首席發言人哈加里（Daniel Hagari）少將昨天跟記者說，「在目前這個階段，以色列國防軍是有能力的」，但他坦言以色列的軍事戒備可能會受影響。

他說：「如果後備役軍人很長一段時間沒有服役，以色列國防軍的能力將受到損害。這是一個漸進的過程，會根據後備役軍人存在的情況而受到影響。」

專家說，這種威脅的規模是前所未見的，軍方籲請後備役軍人持續待在崗位上。

以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）昨天向拒絕服役的後備役軍人喊話說：「以色列國防軍需要你，只有同心協力，我們才能保護我們共同的家園。」

以色列24日通過上述具爭議的「合理性」法案前，近1萬名後備役軍人說，如果法案通過，他們將拒絕自願服役。哈加里說，拒絕服役的後備役軍人人數持續增加。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）通話，重申美國對以色列安全的承諾。但他也說，「透過政治對話取得廣泛共識」，對維持民主政治至關重要。

特拉維夫國家安全研究所（Institute for National Security Studies）資深研究員佛雷利契（Chuck Freilich）在以色列國家安全機構服務了20多年，他說以色列處在歷史「轉折點」，「可能必須採取極端措施來維持以色列民主的基本特徵」。

提到後備役軍人拒絕服役時，佛雷利契說：「一方面，這很令人欽佩；但另一方面，這對以色列國防軍而言是很恐怖的事。」他又說，值得注意的是，全球最精良的軍隊之一「因為民主改革面臨分崩離析的危險」。

國會24日投票通過法案時，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）呼籲國防軍「遠離任何政治爭議」，稱「號召拒絕服役損害了以色列所有公民的安全」。