土地銀行27日公開標售臺北市大安區「吉美大安花園」物件共3戶，以其地段可說是「超級蛋黃區」指標豪宅，每戶底價1.43億元至1.44億元，皆有附屬車位，每戶坪數約88坪，每坪單價上看160萬元。

土地銀行表示，本次標售臺北市大安區大安路二段82號7樓、82號7樓之1及82號8樓，即住宅大樓「吉美大安花園」3戶、皆含車位，每戶底價落在1億4,314萬元至1億4,403萬元，每戶配一車位，車位單價為350萬元，每戶坪數約88到89坪，不含車位每坪單價約157到158萬元。

以外部建材而言，「吉美大安花園」由吉美建設、華鋼開發、新濠建設、李氏投資聯手打造，為地上21層、地下4層住宅大樓，建材採用的是SRC鋼骨結構，搭配101大樓同級的新日鐵制震壁，建物穩定度及舒適性深受市場肯定。

以內部配置來說，「吉美大安花園」大樓總戶數僅84戶、格局方正，單層各4戶，配備3座電梯，而且皆為純住宅、無店面，大樓內部住戶相對單純，另公設比約33%，內部公設則包含1樓後庭游泳池、交誼廳、健身房、頂樓空中花園等。

此外，「吉美大安花園」最大賣點在地點，除位於北市大安區、交通便利，離臺北捷運紅線及棕線大安站僅300公尺，且生活機能相當良好，鄰近大安森林公園綠景及東區商圈，附近學區則涵蓋建安國小、大安國中、大安高工及師大附中等，堪稱超級蛋黃區指標豪宅。

土地銀行表示，身為百分百公股銀行，自90年初即開辦承作都市更新融資業務，於都市更新授信案件承辦經驗豐富，截至2022年底，土地銀行都更融資核准額度1,740億元、縣市政府核定危老重建計畫融資額度422億元，皆為八大公股行庫之首。

土銀指出，為善盡企業社會責任，土地銀行近年配合政府推動樂活養老貸款與辦理危老都更貸款，並以自有土地積極參與都更市場，因此也獲配不少「都更分回宅」物件，為了讓國家資源發揮效能，土地銀行本次公告標售「吉美大安花園」3戶，以利帶動地區再發展，未來在整體環境、社會及經濟的正向發展持續扮演更積極的角色。