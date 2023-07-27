在家巷口就能買到出國上網卡，酷遊卡現在可在7-11買到還加贈電影票。（酷遊卡提供／朱世凱台北傳真）

據觀光局今年1到5月來台觀光旅客資料顯示，日本造訪人次突破26萬，占據排行第二名。瞄準日本旅客來台商機，7-11線上線下整合「OPEN POINT生態圈」、「ibon售票網」雙平台，推台日旅遊生活服務平台，讓日本旅客也能累點換好康。而台灣人也有優惠，只要會員利用OPEN POINT APP綁定日本Ponta員帳戶，就能抽OPEN POINT點數。

7-11經營的OPEN POINT生態圈攜手三菱商事旗下公司「Loyalty Marketing Inc.」經營的Ponta點數生態圈，即日起開通日本旅客來台使用Ponta APP綁定OPEN POINT會員條碼，到超過8000個據點消費即可享有累點、兌點服務，包含7-11、康是美、統一時代百貨等，其中康是美、統一時代百貨、夢時代、星巴克更推日本旅客限定的限量滿額立折、指定商品95折等好康。

7-11觀察，今年5月底推出的「OPEN POINT跨境旅遊集點護照」，開通OPEN POINT會員透過OPEN POINT APP綁定日本Ponta員帳戶，已吸引超過5萬名會員綁定成功，更觀察到會員最愛旅日城市Top 3分別是東京都、大阪府、北海道。為提供暑假準備到日本觀光的OPEN POINT會員更多驚喜好康，即日起至8月20日止，會員完成OPEN POINT APP綁定日本Ponta員帳戶，即有機會參加1000點OPEN POINT點數抽獎活動。

每到夏天，沖繩成為許多旅日愛好者的首選，為滿足現代人快閃旅遊需求，即日起「ibon售票網」攜手Okinawa FunPASS APP推出沖繩FunPass好玩護照，精選沖繩熱門景點自由選，還享搭配指定租車85折、美妝消費專屬優惠與來店禮，24小時皆可透過ibon售票網預訂、透過Okinawa FunPASS APP取得電子票，即可輕鬆入場玩。

手機不離身的網路時代，民眾最焦慮的事情莫過於不能隨興上網，上市三個月即賣破萬張的出國漫遊可靠夥伴「酷遊卡」特別與7-11合作，讓旅客在家巷口就能買到出國上網卡。即日起至9月30日，只要到購買酷遊卡可獲贈威秀電影票一張。

一般出國上網用的SIM卡都要在網路上訂購，而多數平台皆會向消費者收取運費，此外有大約80％的消費者都只能到機場或是宅配的方式收到SIM卡，但現在「酷遊卡」讓大家準備旅遊更輕鬆，只要到離你最近的7-11向店員索取實體卡，並在ibon便利生活站點一點需要的方案後結帳，輕鬆3步驟就可以快速取得出國上網卡。不只可即訂即取，價格親民等同幫小資族省去至少60元的網路運費。