杜蘇芮颱風來襲，台中市進入一級開設，市長盧秀燕27日上午親自主持防災應變會議，美國在台協會AIT更派員現場觀摩相關防災準備作業，引發揣測。綠營指出，市府近年來密切與美方互動，顯示盧已鴨子划水、為未來更上層樓做準備；藍營則認為，美方此舉顯示對盧市府的高度肯定，對提升台中市國際能見度有很大幫助。

觀察台中市府近年來與美方互動情況，主要從去年7月文化局發行「華美的跫音：1960年代美軍文化影響下的台中生活」，盧秀燕指示寄送該刊物給AIT處長孫曉雅，即促成孫首訪台中；緊接著，去年9月AIT派員參加聯勤招待所局部保存工程動工、今年3月孫曉雅二訪台中、4月AIT與美國防部派員參加台中民安演習，雙方往來頻繁。

提到這次AIT派員觀摩防災會議，市府指出，主因上次民安演習未觀摩到災害應變中心的運作，才會趁此機會補上，但民進黨台中市議會黨團幹事長蔡耀頡認為，對照市府疫情前對國際交流的情況，近年來確實密切許多，國際交流當然是好事，但鎖定美方頻繁互動，難免令人猜測其背後目的。

蔡耀頡說，AIT與台灣開始互動密切，一開始是市府主動提出邀請，除了國際外交與發展，盧秀燕心裡是否另有所想？畢竟目前國民黨提名總統參選人侯友宜在外交部分較弱，盧透過鴨子划水的方式頻繁與美方互動，未來可補足這一塊，不論是擔任副手或行政院長都有相當機會。

國民黨台中市議會黨團書記長黃馨慧對AIT密切與台中市府互動表示肯定，她說，美方近年來與台中市府的往來，皆不啻為美台正向另類交流，讓台中提升國際能見度，晉升成為真正全球化都會城市。

台中市府新聞局長鄭照新表示，市府與AIT已經算是老朋友，美方選擇台中做為觀摩城市，主要應該是因盧秀燕是六都唯一女性、過去與孫曉雅互動的關係不錯，再加上盧也有國防相關背景，且市府是好溝通的單位，對於外界的揣測不做回應。