「S2O Taiwan潑水音樂節」主舞台招牌360度噴水系統，搭配國際級電音DJ來台表演是最大賣點，另有主打嘻哈音樂的副舞台Money Bunny同樣廣受年輕人喜愛，27日公布Money Bunny全卡司陣容，19組藝人橫跨西洋、東洋，包括美國嘻哈小天王小莫西（Lil Mosey ）、澳洲饒舌歌手披著人皮的狼（Masked Wolf），還有南韓嘻哈大勢品牌AOMG旗下藝人「嘻哈界南柱赫」GRAY、「音源強盜」LOCO以及南韓嘻哈女力CAMO等皆在名單之列，將在8月19日、20日於台北市大佳河濱公園登場，預售折扣票券現正熱賣中。

S2O Taiwan的Money Bunny今年邀請重量級美國嘻哈才子小莫西（Lil Mosey ）首度來台，他在年僅16歲時發表單曲〈Noticed〉紅遍全球，兩年後以洗腦神曲〈Blueberry Faygo〉攻進告示牌Billboard百大排行榜第8名，瞬間在TikTok網友瘋傳舞蹈挑戰，更與小天后賽琳娜戈梅茲、南韓天團BTS防彈少年團成員SUGA合作歌曲，如今歷經兩年誣告冤案宣判無罪，以致敬傳奇籃球明星麥可喬丹的新歌〈Flu Game〉宣告復出，台灣是他在回歸後海外表演首站。

「S2OTAIWAN潑水音樂節」卡司驚人，今夏最強活動。（S2OTAIWAN提供）

另一位S2O Taiwan的Money Bunny邀請到的西洋嘻哈才子新星是來自澳洲雪梨的披著人皮的狼（Masked Wolf），他在2019年推出燒腦神曲〈Astronaut in the Ocean〉，因吸引人的強勁前奏，隔年被廣泛運用在許多的短影片之上，瞬間在TikTok上成為了所謂的「抖音神曲」，一舉攻上告示牌Billboard百大排行榜第6名、嘻哈排行榜冠軍，至今累積超過三次的白金流量認證，並以沈穩的表現和饒舌技巧持續站穩音樂舞台，這是他首次來台表演令人期待。

除了兩大西洋嘻哈才子來台，今年S2O Taiwan的Money Bunny關注到韓國饒舌嘻哈（K-Hiphop）的崛起，帶來3位南韓嘻哈歌手來台，包括南韓嘻哈大勢品牌AOMG旗下兩大王牌「嘻哈界南柱赫」GRAY、「音源強盜」LOCO以及韓國嘻哈女力CAMO。GARY、LOCO兼具高顏值及才華，音樂風格豐富多樣，近年來多位南韓大咖爭相合作，這是他們今年二度來台，足見他們對台灣粉絲的重視及喜愛；CAMO出道沒多久迅速以〈Life is Wet〉走紅全球，鮮明的嘻哈曲風，兼具音樂才華及火辣外貌廣受歡迎，這是她首次來台表演備受粉絲關注。

同時，今年S2O Taiwan的 Money Bunny也隆重介紹全球夜店近年來勢不可擋的全新音樂品種：韓式蹦迪（K-Bounce），邀請6組南韓備受矚目的DJ新星來台，包括出身自BIGBANG勝利旗下品牌力捧王牌TPA、首爾江南夜店人氣王牌ARKINS、韓國超人氣新星R2，還有性感女力搭擋Ari與Hyunah同台演出、Girl Crush酷妹搭檔Joody b2b Dorothy同台演出以及歐巴雙帥搭擋S2 b2b 72Blue同台演出，帶給觀眾與眾不同的韓系派對文化。

S2O Taiwan 的Money Bunny也重視台灣嘻哈文化，邀請「氛圍製造機」王ADEN、被媒體選為「一聽就愛上新生代創作饒舌男歌手」KIRE凱爾以及《大嘻哈時代》出身的人氣饒舌歌手連番登台表演，包括「陽光赤子」PIZZALI、「混血饒舌女孩」Majin、 「通電潮人類」阿夫Suhf、「嘻哈新秀鬼才」Rex，同時邀請主打嘻哈曲風的RUFF Taipei夜店台柱BIGDOG、DEEZD登場表演，期待將「台味嘻哈」介紹給來自世界各地朝聖的外國樂迷。

S2O Taiwan將在8月19日、20日於台北市大佳河濱公園盛大登場，引進獨家360度水舞系統來台，呈現S2O Festival最完整的沈浸式體驗，並以重金打造的豪華表演陣容、多個不同音樂曲風的舞台，為樂迷帶來史無前例的極致感官饗宴，早鳥票券全部完售，預售折扣票券現正熱賣中，GA一般票、PGA快速通關票、VIP票同步開賣，請至遠大售票系統Ticket Plus購票。