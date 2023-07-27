盧廣仲將於中秋節7度攻蛋。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲將於中秋節9月30日7度攻蛋，舉辦「勵志的團圓」台北小巨蛋旗艦安可場演唱會，日前開放歌迷優先購票，再次寫下秒殺額滿紀錄，盧廣仲得知好消息感謝說：「每次開演唱會都會覺得自己是個好幸運的人，很感謝每個人都在第一時間貢獻你們的手指（上網搶票），希望我也把好運氣分送給大家，中秋小巨蛋見。」

細數他過往攻蛋往事，屢屢締造話題，從2010年第一次挑戰從早唱到晚的驚人體力，再到入伍之前跟退伍之後都用小巨蛋來證明自己，以及11周年的連3天完售驚人成績，還有去年重新復刻一日2場並刷新最早開唱時間紀錄，6次攻蛋宛如也見證他歌唱15年來的成長，如今即將第7度站上相同舞台，除了創下與1萬名歌迷歡慶中秋佳節的特別時刻，也將是他首次以演唱會形式為媽媽慶生，他幽默說：「上次在演唱會有萬人過生日的感覺蠻好的，剛好台北場也是盧媽媽的生日，作為兒子的一片孝心，應該也要讓她體驗『萬人慶生』的尊榮感受。」

此外，繼〈刻在我心底的名字〉寫下傲人成績更勇奪金馬獎之後，盧廣仲近日再為參與主演的《他馬克老闆》量身打造電影主題曲，該片將於9月上映，飾演上班族的他打開久違的身體戲胞，也因為透過戲劇認識到「上班族」一角，完美為戲寫出一首道盡上班族心聲的電影主題曲〈工作與休息〉，唱出面對理想生活，必須無窮工作，卻因為過勞身體，又希望能無盡休息，歌詞還置入首張專輯《一百種生活》的歌名，似乎回應當年追求夢想的自己，安撫每位上班族心靈。

盧廣仲過去演唱會嘉賓常帶給大家驚喜，包含李宗盛、梁靜茹、盛竹如、蛋堡、林宥嘉等人都意想不到，而這次台北旗艦安可場，他提前預告會有神秘嘉賓，至於人選則賣關子笑說：「可能不只一位，有可能很多位，保證給大家不同感覺！」盧廣仲「勵志的團圓」台北小巨蛋旗艦安可場門票將於明天（28日）開賣，購票洽添翼售票網。