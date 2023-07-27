高雄市一名63歲李姓男子於大廈擔任保全員，每月工作時間長達240小時。前年2月間，李男因為腸胃炎不舒服就醫，致電請當天晚班病假，隔天適逢排休因身體不適再致電請假，一週後被發現死亡。事後，李男兩個兒子察覺公司並未替父親申請勞保，更於其病假期間以無故曠職作為解僱理由，為此一狀將公司告上法院求償18萬。高雄地院經審理，認定李男與公司存在僱傭七月關係，最終判賠103萬元。可上訴。

根據判決書，李男自2020年11月1日起在大廈擔任保全員，以1早1晚作2休1方式輪班，每日工作時間12小時，每月工作時間240小時，每月工資2萬4千元。

李兒指控，父親於2020年2月4日因頭暈、腸胃炎不舒服就醫，致電請當天晚班病假，隔日適逢排休因身體不適再致電請假，一週後傳出病逝消息，家人皆悲痛不已。

李兒表示，當其著手處理父親後事時，竟發現父親所任職之保全公司並未替父親投保勞役，導致李男無法請領5個月喪葬津貼、30個月遺屬津貼。另，李父請病假期間，保全公司竟以曠職作為辭退理由，李兒因此憤而提告。

事經提告，李兒確認父親病逝前仍與保全公司存在僱傭契約關係，並求償包括津貼、薪資等共計108萬餘元。

保全公司辯稱，李男到職時已有表示對外積欠債務，稱希望自己加保在職業公會，不要公司幫其加保，公司因此才未幫其加保勞健保。至於辭退李男，是基於他於2月1日上完晚班後即未至大廈上班工作，有勞動基準法第12條第1項第6款「無正當理由繼續曠工3日」之情事，因此認為李男2月7日時已有離職行為。

高雄地院審理時，認定僱主應為勞工投保勞保為強制規定，且為保護勞工之法律，僱主不得以任何理由推諉應替勞工投保。法官認為，即使李男確有要求公司不必替其加保，但公司仍然有替其保險之義務，最終判賠103萬餘元。全案仍可上訴。