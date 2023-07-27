受「杜蘇芮」颱風帶來的豪雨影響，農委會發布土石流紅色警戒107條，包含台東縣池上鄉、延平鄉、大武鄉，以及花蓮縣秀林鄉、卓溪鄉、富里鄉等2縣14鄉43村，黃色警戒則有304條，分布於4縣32鄉129村。
農委會水保局土石流及大規模崩塌防災資訊網發布107條土石流紅色警戒，分布於台東縣池上鄉錦園村、富興村；海端鄉霧鹿村、海端村、崁頂村、廣原村，鹿野鄉龍田村；延平鄉武陵村、桃源村、紅葉村、鸞山村、永康村；卑南鄉美農村、賓朗村、嘉豐村，大武鄉大竹村。
花蓮縣則為秀林鄉富世村、文蘭村、銅門村、水源村、景美村、秀林村；萬榮鄉明利村；卓溪鄉古風村，富里鄉新興村、永豐村、富南村、豐南村、羅山村、學田村；玉里鎮松浦里、觀音里、大禹里；光復鄉大豐村、大馬村、大全村、大富村、東富村；壽豐鄉池南村、志學村；吉安鄉太昌村、南華村、福興村等2縣市14 鄉鎮市區43 村里。
此外，也發布3處大規模崩塌紅色警戒，分布於台東縣延平鄉紅葉村、花蓮縣富里鄉富南村。
發布304條土石流黃色警戒則分布於台東縣海端鄉加拿村；關山鎮德高里、月眉里、電光里；鹿野鄉瑞豐村、 瑞和村；卑南鄉明峰村、初鹿村、泰安村、利嘉村、東興村、溫泉村、利吉村、嘉豐村、賓朗村，金峰鄉新興村等。
此外也發布6處大規模崩塌黃色警戒，分布於屏東縣來義鄉來義村、台東縣大武鄉大鳥村、花蓮縣卓溪鄉卓溪村、台東縣金峰鄉新興村、花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村等。
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