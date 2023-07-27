樹枝斷落壓傷路過婦人。（警方提供）

杜蘇芮颱風襲台，新北市發布3級警戒，今（27）日中午12時許板橋區文化路、文聖街口路樹疑遭強陣風吹斷樹枝，落下時剛好砸中1名路過婦人，婦人倒地久久才起身，民眾見狀向119報案，救護人員到場檢傷，所幸婦人僅肩頸擦傷，現場包紮後自行離去。

杜蘇芮來襲，強風吹斷板橋路樹，壓傷婦人肩膀。

轄區海山警分局獲報後派員到場警戒，並聯繫板橋區公所清理斷落樹枝。

介壽公園樹木倒塌，波及路邊自小客車。（警方提供）

下午1時許又傳出板橋介壽公園樹木倒塌，波及路邊停放2部自小客車，造成車漆毀損，車主接獲通知已將車輛駛離，目前板橋區公所已派員到場處理，台電公司人員亦到場處理掉落電線。