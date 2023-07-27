印度總理莫迪昨天主持20國集團（G20）峰會會場落成儀式時發下豪語，若能第3度出任總理，將讓印度躋身為全球第3大經濟體。

G20預定於9月在新德里舉辦領袖峰會，莫迪（Narendra Modi）昨天為翻新後的國際展覽暨會議中心（IECC）主持落成儀式。

根據總理府昨天深夜發布的新聞稿，莫迪發表致詞時承諾，他若連任總理之職，將把印度發展為全球前3大經濟體之一。

莫迪說：「印度將在我的第3個任期內，躋身全球前3大經濟體之列，這是我們的保證…印度會更快速地發展，你們將親眼看見自己的夢想實現。」

印度是議會內閣制國家，將於明年舉行國會選舉，莫迪和所屬的印度人民黨（BJP）於2014年擊敗長期執政的國大黨（Congress），2019年再以壓倒性票數順利連任。

莫迪在致詞時指出，印度在他第1個總理任期間成為全球第10大經濟體，再於他的第2任期間成為全球第5大經濟體。

他並舉例，印度在建國後的60年間，完成2萬公里的鐵路電氣化工程，但BJP政府在過去9年就完成了4萬公里的鐵路電氣化工程，德里國際機場旅客吞吐能力也從每年5000萬人增至7500萬人。

莫迪說，印度如今每個月新增6公里的捷運線，和2014年相比，全國機場數量從70個增至150個，鄉村道路從40萬公里增至72萬5000公里。此外，全球橋面高度最高的鐵路橋、最大板球場和最高雕像都在印度，全球最大太陽能及風能發電廠也在興建中。

他補充，過去5年間印度有1億3500萬人脫離貧窮。

印度國際展覽暨會議中心（IECC）的整個園區面積將近50公頃，斥資270億盧比（約新台幣103億元）整修，有7個展場、5500個停車位，會議中心大會廳可容納7000人，現為全印度最大的展覽暨會議中心。

今年9月，G20領袖包括美國總統拜登（Joe Biden）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平，預料都會在這裏出席領袖峰會。