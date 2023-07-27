臉書最近出現新型詐騙！一名女網友日前在臉書滑到麥當勞雙人套餐只要99元的優惠券，馬上刷卡搶購，結果優惠票券沒收到，還在短短4分鐘內遭盜刷10萬元，這時才知道被詐騙了，且沒輸入信用卡認證碼一樣被盜刷，貼文PO出後，釣出許多曾上當的網友。

一名女網友日前在臉書「爆料公社」指出，在臉書廣告上看見麥當勞超值雙人餐99元的優惠券，覺得超便宜，加上廣告寫是最後一天優惠，因此馬上輸入個資、線上刷卡搶購，結果優惠券沒收到，還跳出5筆信用卡刷卡2萬元的簡訊通知，瞬間被刷10萬元。

臉書近期出現一頁式廣告詐騙，利用超便宜優惠吸引消費者刷卡搶購。(翻攝自爆料公社)

事後原PO聯絡信用卡公司，不解為何她沒輸入簡訊的刷卡驗證碼，卻交易成功被刷10萬元，銀行客服表示這不是盜刷，是詐騙，責任歸屬持卡人，但可以協助分期付款。

原PO追問之下才知，原來是詐騙集團跟購物平台買電子商券，已全數領用，銀行也付款了，錢已攔截不回來，最後原PO報警處理，也向銀行填寫爭議款聲明書。

文章PO出後，許多曾上當的網友也紛紛留言，「前陣子也被騙過肯德基的優惠券，最後錢也沒有拿回來」、「以為是優惠才想說趕緊搶購，沒想到被騙一筆錢」，還有人表示，「99元2個套餐？這你也信我也是醉了」、「臉書東西勿信勿買，詐騙太多了」、「你都把卡號和通關密碼給人了，別人刷卡就是隨他刷了」。

過去士林地檢署曾提醒，收到OTP密碼簡訊時，要仔細確認簡訊內容，檢查是否為線上刷卡的消費項目，曾經有人進入釣魚網站照指示做，輸入過一次OTP密碼後，被綁定Google Pay盜刷。