有名學生在臉書發文指出日前在台大校園內野放白鼻心，卻遭校內流浪狗咬死，痛訴流浪犬貓對野生動物產生極大威脅，卻未被妥善處理，北市動保處動物救援隊長林庭君表示，目前對流浪動物管控原則，以絕育管控數量，具攻擊性遊蕩犬隻，如攻擊人會優先處理，而若一般民眾遇到野生動物需要救援，可以通報動保處。

學生表示，冰箱是一隻在台大生科館被抓到的白鼻心幼獸，剛送來實驗室時體重不滿一公斤，後來在照料下看牠慢慢長大，把牠送往台中的救傷站，等體重適宜後再接回台大訓練並野放。

學生表示，野放後的第七天凌晨，當他拿著天線定位冰箱的位置，卻發現草叢上站著三隻狗，是台大有名的地獄三頭犬，其中一隻身邊赫然躺著冰箱的屍體，透過監視器畫面，也看到當下的慘況。

學生也說，在冰箱死亡前這些犬隻已頻繁惹事，但並沒有被積極處理，最終只有咬傷人的狗被帶走，剩下遊蕩犬隻仍在校園內猖狂活動，除了犬殺野生動物，也經常對人吠叫甚至追逐。

學生直言，「不要忘記冰箱的死代表著什麼」，遊蕩犬貓在台灣是嚴重迫害生態的外來入侵種，不管是在侯硐、在陽明山還是在台大，只要沒有盡責的主人管理就是入侵種，對漫天撒謊的動保團體失望透頂，呼籲大家重視遊蕩犬貓問題。

林庭君表示，之前也曾接獲過穿山甲、雞隻等被通報遭狗貓攻擊，目前對流浪動物管控原則，以絕育進行數量管控，具攻擊性的遊蕩犬隻，如攻擊人會優先處理。

林庭君坦言，野生動物保育跟動物保護常會有衝突，野生動物保育重視的是生態平衡，動物保護是顧動物個體權益，目前只能依照法規行事，盡量降低傷害，若一般民眾遇到野生動物需要救援，可以通報動保處。她也呼籲，人跟野生動物最好仍要保持距離，才不會讓野生動物失去警覺和逃離危險的本能。

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