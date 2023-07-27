周運順水彩繪畫展作品「如織歲月我的母親」。（桃園市文化局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市文化局自26日起展出「周運順水彩繪畫展」，周運順雖然於雲林虎尾鎮出生，不過大學畢業後選擇在桃園落地生根，先後曾在多間國、高中任教，並協助編寫高中職水彩教科書，這次共展出50多件作品，歡迎市民踴躍前往參加。

文化局指出，周運順於1975年出生於雲林縣虎尾鎮，1997年國立台灣師範大學畢業後，工作與生活圈都在桃園，先後任教過壽山國中、中興國中與桃園高中，參加全國性水彩畫協會、展覽暨編寫高中、高職水彩教科書等，肩負創作與教育重任，這次展出約50件水彩作品，作品完成時間約在2018年至2023年間，展期自26日起至8月13日，於市府文化局3樓第2展覽室展出。

文化局說明，周運順2007年以水彩繪畫結合文學敘事展出「洛神圖」，2018年順著心境與環境畫下「水彩雙週記」並在市府展出，廣受好評。本次《藝外的旅程》繪畫展的作品，始於2016年歐遊行旅之後，藉由異國風情的「窗」搭配不同主題，透過回憶創造窗景，猶如夢迴在米蘭櫥窗前駐足，並重新編碼解構時間與環境。

這次畫展的主題內容分為「窗的記憶」、「人物」、「花鳥與風景」等系列主題，再以時間先後順序編輯成冊，與展覽同步發表。文化局說，現場除水彩原作展出外，部分作品也特別附上繪製過程的線上影片，方便參觀民眾以手機掃描QR Code直接觀看。

此外，展覽期間也有規畫辦理水彩示範與導覽分享活動，水彩示範日期為7月30日下午2點至4點，此外還有2場導覽分享，日期分別是8月6日及8月13日下午2點半至3點半。