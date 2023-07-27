台北市明年將實施YouBike前30分鐘免費，但目前經常出現無車可借、無柱可還情形，屢遭民眾投訴。為緩解無車可借、無柱可還情形，微笑單車公司於7月21日舉辦「台北里民工作夥伴大募集」招募活動，共有31人參與，錄取17人，將於8月起陸續報到。

為減緩無車可借、無柱可還情形，微笑單車公司於7月21日舉辦「台北里民工作夥伴大募集」招募活動，分為兼職調度人員時薪185元，就近協助自行車的搬運調度，騎乘機車處理解綁車調度作業；兼職環衛人員時薪180元，負責場站自行車、置物籃和環境的清潔和維護，並協助自行車輛打氣。

微笑單車公司指出，7月21日招募活動經統計有31人報名，合計錄取17人，錄取年齡層近6成為50歲以上人士，並已通知錄取者8月1日起陸續報到。

至於是否規劃第二場招募活動？微笑單車公司並未鬆口僅說，目前持續皆有進行人力招募，若民眾有意願加入微笑單車服務團隊，建議民眾可參考104和1111人力銀行招募訊息。