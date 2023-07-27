李俊凱（左三）展現卓越的專業表現獲得評審團高度青睞，同時也使金門老街風貌備受國際肯定。（圖／金門大學提供）

國立金門大學建築學系師生再次發揮學術專業能力，該學系老師李俊凱曾以作品「閩南金門大隱於市」榮獲2021-2022國際環藝創新設計作品大賽（華鼎獎）最高等級的「金鑽獎」，這次再度榮獲國際設計大獎2023芬蘭Finland「Arch Design Award」建築設計類別的銅獎。校方表示，李俊凱老師屢在激烈競爭的國際大賽中，展現卓越的專業表現獲得評審團高度青睞，同時也使金門老街風貌備受國際肯定。李俊凱更是此次大賽中唯一的台灣得獎者，實為台灣之光。

李俊凱表示，金門美麗的老街風貌再次讓國際看見，感謝好朋友們及金門鄉親的鼓勵，讓他能在國際上勇敢競爭獲得榮譽，要將這份榮耀獻給家人、所有的好朋友們及所有金門鄉親。李俊凱說，經過全球嚴格及激烈的競爭，終於獲得評審團青睞，金門老街風貌再現被國際肯定，成為台灣少數獲此獎項的團隊與地域，難度很高，但我們和金門做到了。

金大建築系主任張旭福表示，芬蘭Arch Design Award是建築領域的重要象徵。該獎特別在彰顯建築和室內設計學科中最有趣、設計精良、創新的解決方案。張旭福說，李俊凱老師為從業多年的設計師，平常教學非常認真，常鼓勵同學透過參加各類競賽和觀摩等方式提升專業能力和視野，經常指導與親自參加比賽，並分享各種競賽經驗及專業知識。

張旭福進一步指出，李俊凱老師的作品是獨有且少見關於閩南傳統建築思考與論述的設計實踐，從生活情感再現和家族價值傳承來安排閩南傳統建築的使用、動線和構造。從對生活的細緻情感，以非常住之休閒機能來思考，於格局、顏色、材料、質感、尺度、光影上做情感再現。