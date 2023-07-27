負責反擊的藍軍在設置好的壕溝內，用機槍火力打擊登陸紅軍。（李奇叡攝）

國軍第三作戰區上午於新北八里地區執行「聯合反登陸作戰操演」，展現平日訓練成果。（李奇叡攝）

因為颱風杜蘇芮攪局，戰機等空中兵力無法參演，海面艦艇也返回港口投入防颱作業，故只有海陸、陸軍的地面部隊以及陸航直升機投入演習。（李奇叡攝）

漢光39號演習「第三作戰區聯合反登陸作戰」27日登場，模擬敵軍的AAV-7兩棲登陸車正在發射煙幕彈掩護部隊登陸。（范揚光攝）

漢光39號演習「第三作戰區聯合反登陸作戰」27日登場，模擬敵軍的AAV-7兩棲登陸車正在發射導爆索清除灘頭的地雷。（范揚光攝）

漢光演習今進入第四天，國軍第三作戰區上午於新北八里地區執行「聯合反登陸作戰操演」，展現平日訓練成果，提升國土防衛作戰能量。不過因為颱風杜蘇芮攪局，戰機等空中兵力無法參演，海面艦艇也返回港口投入防颱作業，故只有海陸、陸軍的地面部隊以及陸航直升機投入演習，但場面仍十分逼真，最後在官兵齊心協力下，操演順利落幕。

軍方表示，操演初期，由無人機執行空中監偵任務，即時偵蒐戰場情資與敵軍部署，隨後由作戰區統一指管三軍部隊；並整合地區警、消、民防團隊與地方組織等全民總力，與常備部隊共同禦敵，藉縝密工事、阻絕及兵、火力配置，阻敵於灘岸之線，驗證平日訓練成果，實踐全民守護鄉里及國家安全的目標。

軍方指出，第三作戰區於台61快速道路一線，結合新北市全民總力，構築各式武器陣地，搭配工兵部隊於灘岸設置阻絕設施，達到遲滯與擾亂敵軍之效，同時新增各式掩體，可有效加強陣地反裝甲火力，以癱瘓、摧毀敵登陸載具於岸際。

軍方說，另參考俄烏戰爭經驗，運用徵購、徵用物資及相關阻絕設施，於陣地周邊設置水泥枕木、水泥方塊、紐澤西護欄等阻材，結合現地既有地形地物，強化各式武器陣地抗彈、抗炸效果，藉以提升後備部隊灘岸防衛作戰能力。

本次操演由海軍陸戰隊派出20輛左右的AAV7兩棲突擊車及兩棲基地完訓部隊，擔任搶灘進攻的軍「紅軍」，模擬敵軍迅速控領海灘附近要點，建立灘頭陣地，並發射導爆索，掩護登陸部隊，對我實施兩棲突擊作戰。

負責反擊的「藍軍」則由陸軍關渡指揮部、陸戰66旅組成，運用M60A3戰車、CM-33、CM-34雲豹甲車、拖式飛彈車及反裝甲武器，採步戰協同方式反擊灘頭進犯之敵。

而在藍軍反擊前，由陸軍化學兵群M56渦輪發煙車施放有色煙霧，地面部隊攻擊登陸敵軍的同時，陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機也從內陸向灘頭展開火力打擊，再配上縝密的防禦工事、地面守備部隊兵，阻絕並遲滯敵軍於灘岸及台北港之線，削弱敵登陸戰力。

操演結束後，陸軍第六軍團政戰主任史順文受訪時說，八里海灘、台北港及淡水河口是北台灣很重要的戰略要地，尤其八里海灘非常適合敵人作為正規登陸的位置，結合台北港、桃園機場，在戰術戰法上，構成一個環形登陸場，有利於行政下卸，兵力快速增長。

史順文表示，根據這些狀況，我軍研判敵人可能會在八里海灘突擊登陸，台北港則以陸戰兵力奪取，來作為行政下卸的基地；另外運用快速載具，從淡水河上陸，再經過萬華，快速地直取台北中樞。

史順文強調，透過這些敵情的判斷，由作戰區整合三軍部隊，同時也整合地區全民總力，與常備部隊共同來抵禦敵軍攻勢。藉由工事、阻絕設施，一起阻止敵軍入侵。而經過此次演習，官兵得到很寶貴的經驗，也更有信心保衛國家安全。