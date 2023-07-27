中文專業評審團，左起范芷綺、郝柏翔、楊志光、洪慧芳、温昇豪、柴智屏、奚岳隆、傅凱羚。（七十六號原子提供）

「2023亞洲說國際原創故事徵集大賽」中文決選頒獎典禮。（七十六號原子提供）

「2023亞洲說 國際原創故事徵集大賽」自二月開放徵件後，經過多個月來的層層選拔，與名人講堂、提案工作坊等系列課程後，於日前舉辦中英文決選提案大會與頒獎典禮，從來自十五個國家、近八百件作品中，選出中英文各三名的優勝得主。

中文得獎作品分別為張佑維的《濕地之主》、李大荒的《愛情按摩院》、蘇達及謝翔宇的《老娘要生Miss Mom》。英文得獎作品分別為Simon Rowe的《HAM》、O Thiam Chin的《Boy and the Beast》、Shrey Bhargava及June Cheong的《Ponding》，並中、英文各三部得獎作品排名皆不分先後。

中文第一部得獎作品為張佑維創作的《濕地之主》，其作品是關於復仇、怪物與環境議題的懸疑驚悚類型迷你劇集。故事從題材類型、想像力到劇本設定等，皆已發展至一定程度與兼具市場性，獲得評審們的一致認可。

《女鬼橋》導演評審奚岳隆表示：「台灣目前很缺少這類型的作品，《濕地之主》可以為其帶來更多可能性。」金馬編劇評審傅凱羚也表示：「作為觀眾，我很想看到不同類型的華語戲劇，《濕地之主》便是其中之一。」金鐘編劇評審范芷綺更直言自己非常喜歡這個故事，其不論作者概念、想像都非常完整，有很多發展的可能性。

中文第二部得獎作品為李大荒創作的《愛情按摩院》，其作品是由自身陸配視角切入，並加入成人按摩業等元素的喜劇愛情類型電影作品。在具有寫實感的故事中又帶有奇思妙想的有趣發展，從設定便引起評審的高度興趣。實力派演員評審温昇豪表示：「我非常喜歡這個作品，故事從小人物的視角出發，在小小的按摩院中加入了人情冷暖，也把台灣多元包容的特色體現出來。」。

亞洲國際電影節影后、演員評審洪慧芳表示：「《愛情按摩院》融合了親情、愛情、搞笑等多重元素，有很多種開發的可能、非常有趣，讓我很期待這部作品的發展。」兩人也笑說其實十部入圍作品都非常吸引人，好幾部自己都躍躍欲試、想挑戰的角色或故事。温昇豪直呼蠻想嘗試《愛情按摩院》，不論是由陸配發展的有趣設定，到可拍攝性的實際層面，到對多元文化的體現都讓他非常喜歡。洪慧芳則是很想挑戰《濕地之主》，因為這是她過去沒接觸過的角色與題材，若能參演會是個很有趣的合作。

中文第三部得獎作品為《老娘要生Miss Mom》，其作品由演員兼導演蘇達與謝翔宇共同創作。故事取材自謝翔宇親友的真實故事，為探討現今亞洲社會中的獨立女性，面對愛情、婚姻、家庭與生育中的各種抉擇與難題的迷你劇集作品。偶像劇教母、知名製作人評審柴智屏表示：「《老娘要生Miss Mom》從名字就很有記憶度，且故事具有市場性，也做出內容所需的喜劇元素。期待能在其中看到對生育的態度、身為人母的渴望與不自信、和對於社會觀感的不安等面向。」出品人評審郝柏翔表示《老娘要生Miss Mom》作品題材新鮮，以喜劇形式帶出熟齡女性困境，是全體女性觀眾們都會有共鳴的作品。