江宏傑今（27）日台灣時間下午兩點在兩位律師的陪同下，在日本召開國際記者會，正面迎擊前妻福原愛，他透露7月20日收到日本法院的通知，得知他勝訴，敗訴的福原愛竟強調「不會執行法院命令」，讓江宏傑感到不安。

江宏傑透露7月20日收到日本法院裁判，得知自己是勝方，「內容是法院要求福原愛小姐（因涉及兒少權益，不予刊載），我想表達真的很感謝日本法院的裁判，我也希望可以快點見面。」他很感謝日本法院的裁定，但福原愛告訴他不會執行法院命令，讓江宏傑徬徨不安。

江宏傑說，福原愛失聯的這段期間有飛到新加坡，但故意不理會他，不明白福原愛身為桌球界的代表人物，對社會有重大的影響力，卻做出令人困惑的行為。律師接話表示，日本法院發出的命令是非常罕見的、有緊急性的，通常法院是為了保護當事人所做的判決，因此希望對方能尊重法律，如果福原愛不能遵守，希望能提出原因。

江宏傑最後表示，雖然法院已經做出裁判，但他不希望事情變很難看，或必須用強制執行方式，只希望福原愛能配合日本法院的裁判，讓事情和平落幕。