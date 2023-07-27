國家通訊傳播委員會（NCC）昨日針對涉詐嚴重的海峽電信輕罰30萬元，金額遠不及台灣之星，遭在野立委批評NCC懲處雙標，鼓勵詐騙集團行騙。對此，行政院副院長鄭文燦27日解釋，海峽電信和台灣之星分屬第二類和第一類電信，規範不同，但他認為應該採取從重處罰，才能有效打擊電信犯罪。

桃園地檢署日前偵破海峽電信與詐團共謀販售電信門號，由中華電信核配給海峽電信的1.2萬個門號中，近1000個門號有涉詐嫌疑。由於這是國內第二類電信業者涉詐首例，原本外界預期NCC將祭出重罰，但NCC以「未落實用戶資料查核」裁罰海峽電信30萬元，與該法條最高罰款100萬元呈現巨大落差。

與此同時，NCC昨日也針對另兩案開罰，台灣之星因沒做好身分查核，導致門號落於詐團手中做為不法使用，被依的《電信管理法》裁處罰鍰100萬元。二是伊瑪格科技在集資平台提案，違規輸入及販賣紅魔8 Pro電競手機，因影響電波秩序，重罰130萬元。 外界質疑海峽電信涉詐嚴重，罰款遠不及台灣之星，更僅是販售紅魔電競手機的罰款零頭，標準令人難以信服。

對此，鄭文燦下午出席「2023 BIO Asia-Taiwan亞洲生技大展開幕式」前受訪表示，電信詐騙是政府全力打擊對象，可採取罰款、收回門號、撤照等行政手段，針對海峽之星，由於執照已經過期，門號也已收回，因此NCC開罰30萬，相信NCC自有考量，「我是覺得可以罰重一點」

鄭文燦指出，台灣之星是一類電信，和屬於二類電信的海峽之星不一樣，規範也不同，且KYC（認識客戶）風險管理機制不只用在銀行業，也用在電信業，無論是簡訊行銷或電話行銷都必須符合規範，「我認為要採取從重處罰，此做法才能有效打擊電信犯罪」。