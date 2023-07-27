國安會前秘書長、國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰，近期頻頻對立委參選人羅智強、徐巧芯等黨內小雞開炮，引起外界關注。對此，前立委郭正亮翻出了民進黨知名的「11寇」事件，直言「一個政黨的炮火只要對內，那麼它那一年的選舉一定會大敗」。

所謂的「11寇」，是民進黨保守派人士於2006年到2007年所提出，名單內共有：沈富雄、郭正亮、林濁水、蕭美琴、鄭運鵬、蔡其昌、段宜康、羅文嘉、李文忠、洪奇昌、沈發惠、林樹山、范巽綠等11人，民進黨保守派人士認為，「11寇」批判黨內的行為，目的是為爭取反藍選民支持，他們發起了獲數萬黨員支持的聯署，呼籲時任民進黨主席的游錫堃不要提名這11人。

郭正亮今（27））日在中天政論節目《大新聞大爆卦》，一個政黨的炮火只要對內，那麼它那一年的選舉一定會大敗，他以2008年民進黨大敗為例，指出當年不只出現「11寇」，民進黨還下令候選人不准參加中天與TVBS節目，「你以為這樣會有凝聚力，這種思考方式完全錯誤」。

郭正亮接著說，「11寇」的政治光譜多是淺綠，深綠砲打這些人得罪了淺綠選民，結果雙方互不相讓，最後導致當年民進黨立委只有27席。他指出，民進黨當年爆發許多問題，但黨內卻出現了「不能批評民進黨，否則謝長廷的民調會起不來」的呼籲，此外，謝當時也無法整合黨內各勢力。

郭正亮直言，自己民調起不來，不要去怪別人不支持，金溥聰既然身為競選總幹事，他應要讓外界看到與民進黨作戰的功力，並且凸顯侯友宜的好。