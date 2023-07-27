中度颱風杜蘇芮強度持續減弱，並持續朝大陸福建方向前進，但目前台灣南部仍在暴風圈範圍內，雖然新北市並未在發布海上、陸上颱風警報區域內，但為求慎重，新北市仍於今（27）日下午召開第5次防颱整備會議，市長侯友宜特別指示，加強巡查山坡地高風險地區以及易致災區域。

根據氣象局預測路徑，杜蘇芮颱風動態走向對新北市而言相對較小，也未發布新北市海上、陸上警報，不過新北市災害應變中心於昨（26）日晚間起便強化三級開設，侯友宜除要求各局處及公所全力整備應變及宣導民眾加強防颱整備，也指派副市長朱惕之前往江子翠抽水站、重陽橋增設機車引道工程以及三鶯大橋改建工程視察防颱整備工作是否已妥善完成。

因應杜蘇芮颱風來襲，新北市長侯友宜27日主持災害應變中心第5次整備會議。（劉宗龍攝）

侯友宜表示，截至今日下午為止，新北共受理包含路樹倒塌、電力中斷等災情77件，此外並無其他重大災情，但因連日較多降雨集中在山區，可能造成山坡地含水量趨於飽和，所以要求工務局及區公所必須提高警覺，尤其是高風險及易致災區域，一定要加強巡查，避免坡地災害發生。

此外，新北市針對這次颱風，勸離海域遊客562人，但侯友宜要求，在颱風尚未遠離之前，各單位仍要針對海域釣客、戲水民眾持續勸離，同時提醒民眾減少前往山區活動，以免發生危險。