桃園市朱姓男子今年5月在中壢大鬧超商，並打傷2名員警，也被員警以警棍重擊12下，雙方皆被送辦引發軒然大波，朱男也被網友戲稱為「超商浩克」。事發過了2個多月，朱男在26日深夜在IG中發出限時動態，指自己對2名員警感到抱歉，對誤傷員警和引起社會恐懼說聲對不起，並坦承「最大的心魔是自己」。據了解，朱男曾想對員警撤告，但因員警公涉犯傷害罪為非告訴乃論，桃園地檢署必須依法偵辦。
朱男在26日深夜發出的IG限時動態則提到，「原來最大的心魔是我自己，很抱歉對社會散播了這麼多恐懼和焦慮。我只想說對不起。」他也說，因為他的情緒失控，誤傷了2名員警，接下來只想好好面對自己和面對老婆，以及最愛的健美。
但在他發文後，也傳出中壢警方在案發後曾對朱男有做尿液採檢，檢測出有大麻陽性反應，另再依施用2級毒品函送桃園地檢署偵辦。
據了解，朱男尿液檢驗中確實有毒品反應，這部分日前已經函送桃園地檢署偵辦，中壢警方說，基於偵查不公開，不願再多做說明。
而回顧事件發生後，有網友認為朱姓男子是因為有吸食毒品才會造成情緒失控，他也曾在IG提及遭到警察栽贓吸食嗎啡或其他毒品，而他也寫下「老子這輩子只碰過420啦」，而420數字據了解就是吸食大麻文化中，泛指在下午4點20分吸食大麻的行為。
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