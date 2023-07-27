美國國防部長奧斯汀今天宣布將在巴布亞紐幾內亞部署美國海岸防衛隊巡邏艦，在與中國爭奪影響力的激烈競爭中擴大軍事足跡，但華府也強調無意在巴紐建立永久基地。

綜合法新社與路透社報導，美國首位訪問巴布亞紐幾內亞的國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示：「美國海岸防衛隊的巡邏艦將於8月來到這裡。」

美國最近與巴紐簽訂雙邊「國防合作協議」（Defence Cooperation Agreement，DCA），這項協議提供了美國進入南太平洋戰略重地的軍事管道，美國在巴紐部署巡邏艦，便是此協議產物。

美國熱衷於展現加強安全合作可使區域夥伴受益，同時亦能消弭民眾對捲入美中競逐區域影響力的憂慮。

奧斯汀強調，海岸防衛隊巡邏艦的部署，有助巴紐阻止非法捕魚和販運等活動，保護薄弱的海洋資源免受掠奪。

根據美國與巴紐的軍事協議，美軍可在巴紐6個主要港口和機場駐守部隊和艦艇，包括在曼奴斯島（Manus Island）上的隆布魯海軍基地（Lombrum Naval Base），以及首都莫士比港（Port Moresby）的設施。

奧斯汀在訪問巴紐期間，拜會了巴紐總理馬拉普（James Marape）討論防務深化。奧斯汀在莫士比港舉行的記者會上說：「我只是想澄清，我們（美國）並不是在巴紐尋求永久基地。」

「美國及其盟國正尋求阻止太平洋島國與中國建立安全關係，在台灣緊張局勢，以及北京與索羅門群島簽署安全協議後，此一擔憂日益加劇。」

馬拉普今天表示，與美國的防務合作將增強巴紐的能力，「並非聯合準備戰爭」。

馬拉普對記者說：「美國在世界任何地方發動攻擊，並不需要巴紐土地當跳板。美國在菲律賓、韓國和其他地方都有基地，它們距離中國更近。」