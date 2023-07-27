旅天下2019年營業額已達24.7億元、年增49.9％，EPS為4.57元，較2018年成長54.4％。惟受疫情衝擊，旅天下2021與2022年均虧損。受惠國境解封，旅天下今年1至6月自結營收來到9.93億元，稅後淨利4,635萬元， 每股盈餘（EPS）急遽成長至 3.14元，其中今年6月自結合併營收2.74億元，不僅年增3295.79％，更超越2019年同期約1成8。展望後市，疫後國人瘋出國，觀光旅遊市場持續回溫，法人預估，旅天下今年成長動能強勁，營收可望達到疫情前水準，明年再寫新高。

成立於2015年3月的旅天下為雄獅旅遊集團投資之B2B加盟事業，主要營運項目涵蓋國內外旅遊產品的設計、採購、生產、操作、銷售和服務，產品型態則包含國內外旅遊團體行程、個人自由行機票訂房、企業商務出差、企業獎勵旅遊，以及量身訂做的專案客製產品。為擴大規模，旅天下首創「通路加盟」與「產品加盟」的創新營運模式。自營產品方面主要與低成本航空、外籍航空合作，以及獨家包機模式，提供具特色的旅遊產品。

旅天下總經理李嘉寅表示，全台有近7成出境旅遊通路市場，仍掌控於近3千家的中小型旅行社手中，因小型旅行社有豐厚區域脈絡關係，主要優勢與業務集中於「客製化包團」，旅天下不僅建立產品加盟平台，開放加盟商提供稀缺及主題性商品於旅天下販售，同時聯盟全台在地旅行社，整合地方旅遊資源、人脈，利用加盟商的多元通路與多樣客群推廣產品。

李嘉寅說，加盟旅天下的小型旅行社，因受限員工數量少，於客服、行銷、公關、法務、資訊系統等資源較匱乏，旅天下可快速提供後勤支援；加盟商同時可藉由旅天下之品牌效益，增加產品知名度、拓展客源，提升銷售率，並可販售雄獅旅遊、旅天下全線及所授權之產品，產品力大幅增加。旅天下疫後大舉展店，至今全台已有35家通路加盟門市，產品加盟商則有50家，目標2年內通路、產品的加盟皆達到百家，更預計將加盟平台計畫推及全球各地，主攻新南向商機。

雄獅旅遊集團董事長王文傑表示，放眼國際，布局加盟策略的旅行社鮮少，甚至許多國家完全沒有，但旅天下驗證加盟策略確實可行，而且是非常可行。而旅天下總經理李嘉寅則強調，和加盟商的關係是共好、共享、共利，一同邁向共贏。

疫後旅遊市場需求旺盛，但全球航空運能尚未完全恢復至疫情前水準，為提供消費者多元的旅遊產品，旅天下佈局包機策略。看好國人對日本旅遊的喜愛，自今年5月攜手台灣虎航，獨家取得日本花卷、函館包機席次，函館航線更於7月起由每週1班次來回增至每週4班次來回，至今已單月包下花卷、函館共3,888席次；目前冬季航班也已開放預訂，函館、花卷機位賣況熱絡，訂單已收至明年第一季。同時加強佈局東南亞版圖，如熱門的越南峴港、富國島等，皆有加入包銷行列，未來將持續擴大包機佈局。李嘉寅指出，除了東北亞與東南亞旅遊市場外，長程航線亦是旅天下未來積極發展的重點目標，2023年展望長程線規模持續擴展。

面對高度成長且瞬息萬變的旅遊市場，旅天下旅行社積極開發多樣化的旅遊產品，不僅開發包機直航日本，全線產品運用的航空公司更多達30家，因善於靈活運用多家航空資源包裝具特色和競爭力的產品，銷售亮眼，吸引許多航空公司主動找旅天下合作。李嘉寅表示，強大的產品線控如同旅天下的中央廚房，未來將持續精進，推出豐富多元的旅遊產品。