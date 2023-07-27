台大醫院雲林分院多年來積極推動B、C型肝炎篩檢，找出病患追蹤治療，最近獲衛福部國健署評比3項績優肯定，院長馬惠明（左三）代表受獎，左二為肝病權威教授陳健弘。（台大雲林分院提供）

雲林縣是全台肝癌死亡率最高縣市，2019年肝癌標準化死亡率全國仍排名第一，全縣20鄉鎮市有13個鄉鎮是C型肝炎高風險區，台大醫院雲林分院多年來積極推動B、C型肝炎篩檢，找出病患追蹤治療，最近獲衛福部國健署評比3項績優肯定。

衛生福利部國民健康署日前頒獎表揚全國B、C型肝炎篩檢績優評比醫療院所，台大雲林分院獲得「院所篩檢成效績優獎」、「醫院團隊篩檢推動績優獎」、「醫院首長篩檢推動績優獎」，院長馬惠明、副院長洪健清、胃腸肝膽科主任李基裕代表受獎。

台大雲林分院2006年8月在肝癌死亡率全台第一的雲林縣成立「肝膽醫學中心」以來，積極與肝病防治基金會合作，2004年至2017年共同舉辦多次大規模肝病篩檢活動，覆蓋超過3萬人次。

2016年雲林縣B、C型肝炎篩檢發現，C型肝炎陽性率12.3％，高於全國平均，其中元長鄉、大埤鄉盛行率高達15％是雲林縣之冠，為解決病患就醫交通不便，台大雲林分院2018年起進駐這2鄉衛生所成立外展門診，肝病權威教授陳健弘親自為C型肝炎患者看診。

時任台大雲林分院長黃瑞仁認為，台灣偏遠地區都是肝病的死角，早期因為醫療資源不足就醫不便以及經濟問題，再加上民眾對肝病知識普遍缺乏，多數肝病病友未到醫療院所追蹤治療，經過20、30年演變，逐漸併發肝硬化及肝癌，因而動念推動外展服務，解決病人到不了醫院的困境。

馬惠明指出，感謝前副院長陳健弘領導肝膽醫學中心及主任方佑仁的帶領下，動員醫師、護理師、衛教個管師、志工等團隊推動B、C型肝炎篩檢有成。

院方說，該院自2020年引進多針雙電極電燒治療大到難以開刀、位於困難位置的肝癌，肝膽腸胃科醫師吳立偉迄今完成700多例，平均1年完成200多例，五分之一是大於4公分或合併血管侵犯的病患。