台中高美濕地以夕陽美景聞名，吸引國、內外遊客慕名前往。近日中度颱風「杜蘇芮颱風」接近，高美濕地出入口於25日下午16時起進行管制。（清水警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中高美溼地以夕陽美景聞名，吸引國、內外遊客慕名前往。近日中度颱風「杜蘇芮颱風」接近，高美溼地出入口於25日下午16時起進行管制，警方27日巡守發現2漁民欲近海挖捕蛤蜊，將2人勸離，警方將加強該處巡守，並呼籲遊客及漁民暫時不要靠近海邊，以維護安全。

台中市高美溼地為旅遊勝地，暑假期間人潮眾多。杜蘇芮颱風暴風圈於27日接近台灣，高美溼地自25日下午16時起對於入出口開始拉起封鎖線，管制人員進出。不過，27日有2位漁民欲近海挖捕蛤蜊，所幸台中市警察局清水分局員警於高美溼地巡守時及時發現並以書面勸離，沒有發生憾事。

清水警分局表示，高美溼地自25日下午16時即進行管制，呼籲遊客務必遵守。清水警分局亦加強該處巡守勤務，勸導遊客及附近漁民暫時不要靠近海邊，以維護安全。

清水警分局也表示，除了派員加強於溼地沿線安全維護外，對於轄區鰲峰山風景區、三井outlet周邊等各旅遊景點亦派員加強巡邏勤務，亦呼籲民眾不要到海邊觀浪，避免發生危險。

清水警分局高美派出所所長林士欽提醒，遊客勿闖管制區以免受罰，另外，民眾對於颱風應提高警覺，不要離海邊太近觀浪，以免發生危險。