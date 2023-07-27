文俊輝搭檔新晉小花張淼怡合作甜寵校園劇。（愛奇藝國際站提供）

韓團Seventeen成員文俊輝與清新甜妹張淼怡主演的校園愛情劇《獨家童話》，該劇是文俊輝首次主演的校園甜寵劇，出身童星的他出演過不少作品，11歲時更以《野．良犬》入圍07年香港金像獎「最佳新演員」。此次在劇中他飾演敏感且獨立的學霸「凌超」，讓許多網友、粉絲特別期待他時隔多年再次演戲的精彩表現。文俊輝也特別為了《獨家童話》獻唱同名主題曲。

而與他搭檔的女主角張淼怡在許多甜寵劇中飾演古靈精怪甜妹的角色，還因長相像極了早期的林依晨而深受許多觀眾的歡迎，尤其身受女性觀眾喜愛，都稱她是自己的「互聯網（網路）女兒」，更評價她就是為校園劇而生的演員。

她在該劇飾演神經大條、十分受寵的可愛少女「肖兔」，將與內斂又腹黑的男主展開一段青澀又可愛的戀愛，戲劇改編自熱門IP小說《兔子壓倒窩邊草》，許多原著小說讀者看到海報後表示感覺選角十分貼原著，這個夏天勢必會甜死大家。

《獨家童話》講述事事優秀，敏感獨立的摩羯座凌超（文俊輝 飾）與神經大條的可愛肖兔（張淼怡 飾），從青梅竹馬的相識到相愛相殺最終相戀的故事。27日中午全24集在愛奇藝國際版APP及iQ.com一次上線。