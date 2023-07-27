長庚醫院於本(7)月26日與臺大醫院、新光醫院在台大校友會館聯合舉辦「新南向醫衛與產業座談會」，鎖定馬來西亞、印尼及緬甸等三國，分享團隊如何在COVID-19疫情考驗退去後，全球逐步恢復貿易交流活動時，協助台灣廠商到新南向國家發展，以及近幾年推動醫療衛生新南向政策成果。

衛福部自2018年起展開「新南向醫衛合作與產業鏈發展」旗艦計畫，並以「一國一中心」為平台推動與新南向國家醫衛之合作，其中長庚醫院負責馬來西亞、臺大醫院負責印尼、新光醫院負責緬甸。2022年啟動第二期計畫中，更拓展為「七國十中心」召集更多夥伴共同加入，擴大新南向醫衛合作效益。

負責馬來西亞的長庚醫院團隊，此次邀請馬來西亞拿督李棟超博士以馬來西亞醫衛環境、政府推動重點項目、醫療許可證或臨床試驗申請流程、辦法等為主題分享。台大及新光醫院則同時分享印尼、緬甸的醫衛現況及歷年合作經驗與成果。

座談會也邀請駐台北印尼經濟貿易代表處Mr. Winky Angga Priatna、緯創醫學科技、Vivisocial Pacific公司，分別分享新南向醫衛市場推動經驗、醫療產業法規等，透過互相交流，了解產業及醫療團隊在印尼、馬來西亞、緬甸的合作模式及經驗後，期待與更多台灣醫衛材廠商合作，將台灣醫療軟實力結合MIT產品，共同推動在新南向的發展。

長庚醫院於2019年承辦衛福部計畫，致力推動台灣醫療品牌，秉著「以醫帶產」的宗旨，透過活動的辦理以及合作網絡的串聯，提供平台增加廠商曝光機會，包括：實體/線上產業媒合會、產品展示活動、直接媒合介接等，更於2023年在馬來西亞檳城當地，成立「臺灣特色醫療暨科技產品推廣中心(Taiwan Advance MedTech Centre , TAMC)」，偕同台灣精品廠商共14家落地深耕發展，自今年1月7日盛大開幕式圓滿落幕迄今，定期辦理相關活動，維持與馬來西亞當地之互動，期待未來有更多夥伴加入新南向計劃。