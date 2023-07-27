國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰近日砲火朝向自家人狂轟，引發各界譁然。對此，前國民黨立委蔡正元諷刺表示，若要開除國民黨立委參選人羅智強、徐巧芯黨籍，他舉雙手贊同，「不這樣國民黨怎麼會滅亡？」

蔡正元今（27）日在廣播節目《千秋萬事》接受媒體人王淺秋專訪時提到，羅智強、徐巧芯近期暫避風頭，躲避金的刀光劍影是正確的，不要在這時候有所犧牲，因國民黨的前途在羅、徐等人身上而非國民黨主席朱立倫以及金溥聰身上，「這些人太老、太沒用了」。蔡正元強調，這幾年來羅智強、徐巧芯立下許多汗馬功勞，若國民黨要開除2人黨籍，他將舉雙手贊成，並諷刺表示「不這樣國民黨怎麼會滅亡」。

蔡正元提到，馬英九執政時，把權力交給金溥聰，讓金真的以為自己很行。號稱全台數一數二了解金溥聰的蔡正元直言，金溥聰很喜歡獨攬大權、號令天下並控制所有人的行為，若不聽他的就斬殺，當時有馬英九撐腰，如今馬英九在國民黨內的行情有限。

「金溥聰這麼行？」蔡正元直言，他要主張將金溥聰取代侯友宜，並酸金溥聰很會表現，而侯友宜像小弟躲在金溥聰屁股後面，跟金溥聰走。蔡正元重申，金溥聰應該選總統，「金光閃閃大刀怎能不重用？」

至於金溥聰對侯友宜有無幫助？蔡正元則稱若沒有金溥聰，侯友宜恐趴在地上，而有金溥聰的國民黨將血流成河，「國民黨要亡，沒有金溥聰亡不掉」。蔡正元強調，他跟金溥聰沒有私人恩怨，他根本瞧不起金溥聰。