這家全球排名第2的電池業者，是通用汽車以及特斯拉等，知名車廠的供應商。LGES示警，正面臨著歐洲以及中國大陸對電動車需求疲弱的窘境，甚至比之前預期的還要弱。

現代汽車證券（Hyundai Motor Securities）認為，LGES在歐洲的車商大客戶包括福斯以及雷諾等，對歐洲電動車需求疲弱的一番言論，似乎也是股價暴跌的主因之一。

LGES也預估2023下半年的電動車市況不會比較好，尤其是歐洲的電動車已經賣不動，因為受到通膨太高等景氣不佳的衝擊。不過，美國反而成為唯一一個尚未下修需求預估的市場。

LGES的4至6月營利為4610億韓元，約3.63億美元，比去年同期1960億韓元的兩倍還要多。不過，卻遠低於公司自己的預估6120億韓元，以及市場普遍預期的6410億韓元。

若不更換電池零組件，Bolt電動車恐怕會有火燒車的疑慮，但換新的電池與模組費用，則要由LGES來負擔。決定將這一次性召回成本1510億韓元，直接計入在上季的LGES表示，召回範圍沒有擴大，故費用應該不會再增加。