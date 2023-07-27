台灣羽球一姊「小戴」戴資穎，破天荒受法務部調查局邀請拍攝國安宣導影片「國安有你、雙打出擊」，成為調查局今年推廣國家安全的代言人，但各界好奇小戴影片中展現「單打」美技，卻喊出口號「雙打出擊」？調查局美女調查官27日開箱影片並揭曉答案：期盼國人能與小戴一起站在國安戰場最前線共同「出擊」防禦假訊息、認知作戰、資訊洩密等各種國家安全的威脅。

羽壇一姊戴資穎今年首度和法務部調查局合力製作「國家安全」宣導影片，影片自21日上架後獲得各界好評，引發話題，不少民眾及粉絲紛紛大讚小戴「超愛台灣」、「小戴帥爆」。

但由於身為女子羽球單打天后的小戴，在影片結尾前高喊「國安有你、雙打出擊」，引發各界好奇，為什麼小戴要說出「雙打出擊」？莫非小戴未來要轉戰雙打跑道？

調查局為了解開各界疑惑，特別由公共事務室調查官曾婷岳與影片企劃人、保防處調查官陳禹函2人開箱影片，說明「國安有你、雙打出擊」的真正涵義。

調查官陳禹函說，小戴接到調查局的拍攝邀請後，知道是推廣國家安全的宣導影片，二話不說答應。至於小戴怎麼會喊出「雙打出擊」？這是調查局期盼國人能與小戴一起站在國家安全戰場最前線，共同防禦國家安全各種威脅，像是假訊息、認知作戰、資訊洩密等，並呼籲國人應拒絕使用敵意國家生產的資通訊產品、應用程式、社群軟體，就能將危害國家安全的惡意訊息阻絕於「腦外、人外、島外」。