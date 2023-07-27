颱風杜蘇芮外圍環流挾帶雨勢相當驚人，花蓮美崙田徑場斜坡更因此成為「小型滑水道」，在地社群今天更流傳路過學生上前戲水的影片，引發網友熱議，不過此舉看在醫師眼裡卻極為不妥，由於一旁就是廁所，淹水水質不乾淨，恐混雜多種細菌，若皮膚有傷口時，很有可能引發蜂窩性組織炎。

花蓮今天因颱風杜蘇芮影響，全縣停止上班上課，在地社群Line群組「花蓮人的大小事」、臉書「花蓮同鄉會」等，一早流傳一支一群學生冒雨在美崙田徑場斜坡溜滑水道、在積水區戲水的影片，引起熱議，有網友笑稱「躺著玩，坐著玩，還是美崙田徑場最好玩」，也有人憶起小時候雨天戲水的畫面，懷念純真的童年時光，不過也有人質疑一旁就是廁所，竟然還能玩這麼開心。

戲水的舉動看在門諾醫院急診室主任鄧學儒眼裡卻相當「毋湯」，他說，現場水質畢竟不是乾淨的水，可能含有許多細菌、汙染，且水下也可能藏有鐵絲、玻璃並夾雜泥沙，屆時若身體有傷口或不慎受傷，恐因感染引起蜂窩性組織炎或破傷風。

鄧學儒建議民眾盡量避免接觸雨後累積而成的水源，如接觸到也請盡快用乾淨的水源沖洗身體，另外，戲水時也須小心發生嗆水風險。