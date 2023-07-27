今年第5號颱風杜蘇芮龜速移動，今晚到明天清晨籠罩台灣，是各地風雨最強勁的時候。專家指出，杜蘇芮過去3小時停滯後，只往正北移動了20多公里，明日早晨金門、澎湖、高雄、台南、嘉義及中部縣市，還是在暴風圈的範圍內，這樣的颱風動態超尷尬，許多網友也議論紛紛，猜想明天可能還有機會放颱風假。

氣象局官網資訊指出，今下午3時15分杜蘇芮位於鵝鑾鼻西南西方約190公里海面上，向北北西進行，7級風平均暴風半徑280公里，陸上颱風警報範圍包括苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖、金門。

氣象局表示，今晚到明日清晨杜蘇芮暴風圈籠罩台灣陸地，這段期間南部、澎湖的風雨最猛烈，入夜後金門的風雨也逐漸增強，將影響到明天下半天，預估屆時會解除海上、陸上颱風警報。

值得注意的是，臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日下午發文表示，杜蘇芮目前慢速北上「走走停停」，最新資訊顯示，杜蘇芮過去3小時短暫停滯，往正北僅移動了20多公里，預估明日早上8點左右，暴風圈依然會籠罩金門、澎湖、高雄、台南、嘉義、中部縣市，可能要到明日中午左右，杜蘇芮才會脫離本島，真是尷尬囉。

貼文曝光後，引來網友留言，「真的是來一顆蝸牛」、「只要颱風不尷尬，尷尬的就是市長大人了」、「誰會比人事行政局尷尬」、「南部政府要尷尬了，明天又是個問號」、「所以高雄明天還是有機會停班停課嗎」、「台南今天沒風雨放假，明天暴風雨上班的概念嗎」、「明天繼續颱風假？」。