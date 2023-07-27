嘉義縣竹崎鄉159線33.4公里處道路側溝，今早被民眾發現一名老翁躺在水溝裡不醒人事，警消獲報到場將人送醫確定不治，經查發現死者陳姓老翁家住雲林縣虎尾，昨下午騎腳踏車出門後失聯，警方從監視器推測，老翁至少騎了4、50公里，清晨4點多進到內埔村，疑因太累還在原地不停移動，不知何故會摔落水溝身亡，將交由法醫相驗釐清死因。

雲林阿公騎4、50公里到嘉義 離奇死在沒有水的水溝裡

竹崎分局表示，陳姓老翁年約70歲，家住雲林虎尾鎮，昨獨自騎單車外出未歸，兒子昨26日就向雲林警方報案，通報失蹤人口協尋，早上6點半，路過民眾先發現倒在路邊的腳踏車，才注意到水溝裡仰躺一名男子，但警消到場發現老翁已無生命跡象，且身上並無明顯外傷，水溝也沒有水，緊急將老翁送往竹崎灣橋榮民醫院急救，仍宣告不治。

警方調閱附近路口監視器，發現死者今清晨4時多騎至內埔村一帶，或騎或牽車不斷來回移動，疑似迷失方向，內埔龍山所所長朱家興說，監視器最後拍到老翁轉進鄉159線就失去蹤影，研判老翁可能轉彎沒多久就跌落水溝。

警方從路線研判，老翁至少騎了4、50公里才到內埔，且進入嘉義縣境後一路都是山坡路，老翁可能太累迷失方向，才會在原地打轉、移動，而據家屬表示，老翁經常無故出門，已通報失蹤多次，但前幾次都在離家不遠處尋獲，不清楚老翁為何這次會在颱風天出門，甚至騎這麼遠到竹崎。