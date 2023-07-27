台塑生醫董事長王瑞瑜表示，台塑生醫邁入第20年，這是一個里程碑，也是一個新的起點！「預防醫學」的理念不僅是對全人的照顧、更將落實於對土地的守護！本次以「守護健康．永續人生」為參展主軸，整合台塑生醫於「生活、生物、生化、醫學、醫藥、醫材」六大領域上豐碩的研究量能，現場設置9大主題專區，超過13項的新創研究，首次發表！透過研究數據、影像紀錄、試穿試戴等實際體驗，讓民眾親身感受預防醫學各個面向在生活中的落實。

台塑生醫九大專區包括，育髮科研專區、育髮科研專區、健康守護專家、微藻科研專區、長春藤生命科學、i醫健康診所、檢驗試劑區、新創研究區，以及ESG永續專區。

台塑生醫「2023亞洲生技大展」四天展期規劃了六場講座，邀請i醫健康診所陳維茜醫師、吳禹利醫師、王秉和教練及長庚科大許青雲教授、明志科大劉舜維副院長與永和耕莘醫院方識欽主任等分別就腦部保健、腸胃道保養、微光眼鏡、體適能運動等議題進行專題演講與現場運動實作。