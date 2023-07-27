2024總統大選，民進黨賴清德目前民調屢居第一，但也有約6成民眾期待能政黨輪替，最新消息傳出，民黨將拿出壓箱底的「國親合協議」讓民眾黨主席、總統參選人柯文哲接受在野整合。但民眾黨新竹市黨部副主委、竹市議員李國璋透露，柯文哲曾與他談過2004年「國親合」的內部狀況，聽完後柯對此非常有疑慮，因此奉勸藍營千萬不要再拿「國親合協議」來談，「我知道柯文哲肯定會打槍」。

國民黨主席朱立倫在全代會上拋出「執政大聯盟」一說，而柯文哲也曾提出「聯合政府」想法。有媒體報導稱，國民黨準備拿出壓箱底的「國親合協議」，來讓柯文哲接受藍白合。

對此消息，李國璋今在民眾黨網路節目《踢批批開講》表示，柯文哲對於2004年的國親合、連宋配，抱有非常、非常大的問號，不能說是恐懼，但柯與他談話時很在乎的問過這件事情。

李國璋表示，他曾待過國民黨、親民黨，包括他、柯競辦總幹事黃珊珊和民眾黨台北市黨部主委林國成，都知道2004年連宋配的狀況。當時親民黨內高層與國民黨談完後，底下的人其實無所適從，雖然有出現慶祝行情，但他去國民黨的競選總部後才，知道國民黨怎麼對待親民黨。

李國璋說，當時他的工作掛在連宋配競總的文宣部內，「根本沒有開過任何一次會，連親民黨的辦公桌都沒有」。當時連宋配的競總，有一半的空間都放著剛當選台北市長的馬英九的競選文宣和庫存紀念品，「連宋競總的一樓沒有連宋的紀念物，而是馬英九剩下來文宣品」。他也提到，當時國民黨很明確的說，親民黨只需負責總統候選人要副總統候選人去跑的行程，而所有聯合合體的造勢活動，卻都沒有被告知、沒有參與，只有被告知管好宋楚瑜的行程，大進場時在台下一起起鬨。

李國璋表示，所以柯文哲才會很在乎政策、價值、理念都沒人來談過，柯完全掌握了當時連宋配的問題，只是兩個人湊在一起同床異夢，當時親民黨就是不認同國民黨才會分家，如今侯辦執行長金溥聰又這樣子，金絕對是在野合作的絆腳石。李國璋也呼籲國民黨高層，千萬不要再拿「國親合協議」來談，「我知道柯文哲肯定會打槍」。