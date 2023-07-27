根據研考會公布的最新民調顯示，台北市長蔣萬安的施政滿意度高達5成7，「無反應」的比例也降至21％。（研考會提供／丁上程台北傳真）

台北市政府研考會27日下午公布最新的施政滿意度民調，市長蔣萬安滿意度突破五成大關之外，也一掃剛上任時被詬病「施政無感」，從原本高達51％民眾對蔣萬安施政「無反應」，至今也降至21％；不滿意度部分也僅只有22％。

根據研考會公布的最新民調顯示，7月蔣萬安的施政滿意度，表示滿意的民眾高達57％，不滿意的民眾22％，無意見者為21％。

至於針對施政細項，各項目皆正面評價高於負。治安、醫療健康、環保、公安消防以及社會福利滿意度在7成至7成8；觀光活動、文化活動、教育、帶動城市運動風氣等滿意度在6成至6成5，交通滿意度為5成。其中滿意度相對較低的為「促進經濟發展」，滿意度為4成7。

研考會表示，台北市的行政效能及生活品質，亦獲大多數市民的肯定與認同，六成八滿意台北市政府的行政效率，八成滿意台北市的生活品質。

此外，在不提示選項、最多複選5項情形下，詢問臺北市最需要解決的問題，以塞車問題（24％）、行人安全（9％）、都市更新（9％）、停車問題（9％）、房價問題（8％）為比例最高前5項，經濟發展、市容維護、銀髮照護、警政治安、道路系統規劃以及交通違規取締等，亦有5％至6％。