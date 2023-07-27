雄獅旅遊轉投資的旅天下聯合國際旅行社（6961）今舉行興櫃前法人說明，預計7月31日正式登錄興櫃，成為疫第一間興櫃的旅行社；雄獅旅遊集團董事長王文傑表示，旅天下獨特的運作模式採平台化發展，即產品、通路創新雙軸加盟策略，建立自己旅遊生態系，聯盟推及全球同業，搶攻新南向商機；旅天下為雄獅旅遊B2B加盟事業，身為大股東的王文傑表示，這是共享機制的彰顯，期許旅天下未來能超越雄獅。

旅天下成立於2015年3月，目前員工共108人，資本額 1.52億元；旅天下總經理李嘉寅表示，受惠於國境解封，今年累計上半年自結營收來到9.93億元，每股盈餘急遽成長3.14元，今年營收動能強勢回溫、恢復疫情前水準。

李嘉寅分析，台灣有很多小型旅行社，有的區域脈絡很強、有的對印度、中南美旅遊專業熟悉，能設計出大型旅行社設計不出的產品，加上部分面臨二代傳承問題，旅天下能解決小型旅行社痛點，以發展「通路加盟」與「產品加盟」的創新營運模式為主，至今全台已有35家中小型旅行社加盟門市，產品加盟商則有50家，疫後大舉展店，目標2年內通路、產品的加盟皆達到百家。

李嘉寅表示，旅天下也搶獨家包機大餅，加強布局東北亞、東南亞航線版圖，長程航線亦是旅天下未來積極發展的重點目標。