大陸有「世界工廠」之稱號，然而受到陸美衝突、地緣政治情勢升溫影響，近年有許多分析師看好印度或越南將取而代之。英國《金融時報》中文網撰文，直指印度製造很可能成為大陸製造的最大對手，因為印度是世界上唯一擁有與大陸相近的人口規模和市場潛力、勞動力成本也更加便宜。

報導指出，越南與大陸的經濟差距太大，就產業發展現狀、勞動力數量和質量來看，短期內不大可能替代大陸。資料顯示，大陸2022年的GDP（國內生產毛額）約18兆美元，是越南0.409兆的44倍，而且大陸總人口達14億，勞動年齡人口8.8億，是越南的13倍。

報導稱，與越南相比，印度更值得大陸關注。印度是一個有古老文明和獨特地緣戰略價值的南亞大國，人口數量即將超過大陸，預計未來30年全球新增勞動力中，印度占比將高達22%，這不僅意味著充足的潛在勞動力儲備，還意味著龐大的潛在消費市場。此外，印度作為區域性大國，長期對印太地區懷有戰略野心，希望在印度洋擁有排他性的主導權，在國際上贏得大國地位。

雖然大陸與印度關係長期不友好，但陸美競爭為印度提供了機遇，尤其美國積極推動的「印太戰略」，可望為印度在南亞地區進一步提高政治和經濟影響力。報導認為，與越南相比，印度是世界上唯一擁有與大陸相近的人口規模和市場潛力，以及是勞動力成本更加便宜的發展中國家，更具備成爲下一個製造業大國的潛力。

根據印度國家銀行經濟研究部預測，印度經濟總量可能在2027年超過德國，並在2029年超過日本，成為世界第三大經濟體。普華永道會計師事務所預計，到2050年，印度的經濟總量將僅次於大陸，位居全球第二。

報導認為，印度在人口、經濟總量和增速的支撐下，在全球經濟中的地位日益提升，成為印太地區經濟秩序構建中不可忽視的國家，也為印度提供了參與「印太」區域政治事務的經濟能力。

但印度的發展依然面臨很多挑戰，報導示警包括基礎建設落後、貧富差距和區域不平等，人力資本品質以及人才流失的問題，以及受到語言、宗教和種姓制度的拖累等。