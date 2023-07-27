蔡政府推出8年8400億「前瞻基礎建設計畫」，民眾黨總統參選人柯文哲批中央補助欠規畫，導致地方政府壓力。行政院副院長鄭文燦27日反擊稱，前瞻計畫又不是用在中央口袋，是挹注各縣市，且中央從2017年至今對地方政府補助增加1600億；他也駁斥，外界傳聞前瞻軌道建設5000億全由地方負擔，這是錯誤訊息。

柯文哲昨在臉書指出，前瞻計畫在各縣市的軌道建設進入興建高峰期。已經動工的六都、七縣市的自籌款，受到通膨與缺工等影響，從3909億暴增到5518億，新任的縣市首長直呼吃不消，擔心壓垮地方財政，「前瞻」變「錢沾」，國發會卻回應「是地方政府主動提出」，不是中央主導，只是補助經費協助。

對此，鄭文燦下午出席「2023 BIO Asia-Taiwan亞洲生技大展開幕式」前受訪表示，雙北投入軌道建設的總預算將近1兆，相關捷運建設從台北市擴散到新北市，再擴散到桃園市，這次的前瞻基礎建設計畫盼北中南三大都會生活圈都能發展捷運，另外也包括台鐵優化、高鐵南沿及各項東部鐵路電氣化等。

鄭文燦說明，整個前瞻計畫軌道預算約5000億出頭，中央編列2200億，另有40％左右、將近2000億是自償性基金，其他才由地方政府編列預算，且編列期程很長達8年，中央從2017年到至今，對地方政府的補助大概增加了1600億，現在到達5933億，顯見蔡政府對地方政府財政特別支持，統籌分配稅跟一般補助款增加非常多。

他舉例，以新北市來講，最近完工的安坑輕軌、淡海輕軌，都是納入前瞻計畫，施工中的北環、南環及萬大線，也都納入前瞻計畫，所以前瞻計畫對於新北市非常有幫助；另外台中三海線、台南捷運、高雄捷運、台中藍線都有所助益，目前整個軌道建設執行率基本上能執行到8成5到9成5之間，未來第4期、第5期也會執行完畢。 「前瞻計畫5000億軌道建設都由地方政府負擔是錯誤訊息。」

他指出，每個地方政府在申請軌道建設核定支出，都必須提出財務同意承諾書，也就是說財務足以負擔才可以申請，這是在審查階段都已經確定，地方政府有能力支應分擔款才會核定捷運計畫，這段時間的外界所給評論，基本上對前瞻計畫不太瞭解。

他直言，前瞻計畫又不是用在中央政府的口袋，是用在每個縣市的建設，大家看得到這些建設成果，這就是前瞻計畫。