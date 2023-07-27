林務所出動大型機具協助移除危險路樹，避免強風吹襲導致樹木傾倒或大型樹枝掉落砸傷行車民眾。(圖／民眾提供)

金門大橋今日15時準時封橋，採單側入口封閉至颱風警報解除，非緊急狀況不得上橋。(圖／民眾提供)

中度颱風杜蘇芮目前中心位置約在金門南方300多公里左右，並逐漸以時速16-22公里的速度往金門靠近，氣象站預估今(27)日晚間19時暴風圈就會接觸金門，縣府也於稍早宣布明(28)日金門仍停止上班上課。金防部今早再度動員兵力支援搬運沙包供金東與烈嶼地區居民備用；林務所也出動大型機具協助移除危險路樹，軍民全力備戰颱風侵襲。

金門氣象站指出，目前杜蘇芮颱風中心位於金門南方約300多公里的位置，並逐漸以時速16-22公里的速度往金門靠近，因此颱風中心預估在明天上午8點左右最靠近金門。

而受到颱風在菲律賓滯留的影響，氣象站預報目前影響到金門的時間約略比昨天再晚2小時，預估今天晚上19點開始會影響金門，並隨著時間持續增強，最強的時間預估會在28日的上午06時-10時這段時間，之後颱風就會逐漸遠離，並且颱風登陸大陸之後強度也會減弱，甚至消散，預估完全脫離暴風圈的時間會是在28日的下午。

金門縣政府稍早表示，因杜蘇芮颱風來襲，依據中央氣象局提供之資訊，金門地區明(28)日風力將達停班停課標準，停止上班、停止上課。呼籲鄉親盡量不要出門，顧好自身安全，時刻關注最新災情，如有任何緊急狀況可多加利用1999服務專線或臉書社團進行通報。

金門大橋因應颱風也於稍早15時準時封橋，並採單側入口封閉至颱風警報解除，非緊急狀況不得上橋，若有違反公告者，將依災害防救法第55條處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰。

備戰杜蘇芮侵襲，金防部今日上午再度動員機步營兵力支援搬運沙包至金東半島的82據點與烈嶼習山湖公園，供民眾備用，充分展現軍民一家、攜手防災之精神。金門縣林務所也趁上午颱風來臨前，加派人手並出動大型機具修整危險路樹，避免強風吹襲導致樹木傾倒或大型樹枝掉落砸傷行車民眾。