第25次世界童軍大露營8月將在韓國登場，苗栗縣長鍾東錦27日授旗嘉勉苗栗縣童軍代表團，期許童軍伙伴們扮演行銷苗栗的角色，將苗栗縣客家文化及觀光景點介紹給各國的童軍，讓世界看見苗栗。

世界童軍大露營為每4年舉辦1次的世界性童軍活動，本次由韓國童軍總會舉辦，大露營主題為「Draw your dream─畫出你的夢想」，8月1日至8月12日在韓國全羅北道新萬金營地舉行。

此次苗栗縣童軍代表團由98社區文化複式童軍團服務員公館國小蕭淑娥教師帶隊，率領14位苗栗縣學子，將與新竹、宜蘭的童軍團一同前往韓國體驗豐富且多元的活動，包括國家展覽、國際友誼、童軍技能、社區服務、文化交流等項目，並透過各種不同形式的體驗活動、文化交流建立友誼，再配合精實趣味的童軍技能活動，學習野外生存、團隊合作、領導力等技能。

蕭淑娥表示，今年年初已安排團員們多次到陽明山童軍露營場、新竹市山城複式童軍團及苗栗縣福星山童軍營地集訓，增進團隊合作、危機處理、英語會話等能力，屆時前往韓國將介紹台灣特色，並將苗栗、新竹的客家米食、茶葉、茶製品美食等與各國夥伴們分享。

苗栗縣長鍾東錦今天為苗栗縣童軍代表團授旗嘉勉，會中由團員們以英文自我介紹，並且分享此次大露營的行前心得分享，展現流暢的英文表達能力以及熱情、活潑的交際能力。

鍾東錦也提醒他們注意安全、盡情享受這次的露營經驗，期待藉由與其他國家的童軍伙伴交流中，讓他們更認識台灣以及苗栗，邀請他們到苗栗遊玩。

鍾東錦表示，自己從小就想加入童軍團，雖那時沒有達成，但現在妻子當了女童軍的理事長，每次活動前一天都能看到她興奮雀躍又緊張的模樣，就能知道童軍的活動是多麼豐富且令人期待，如今苗栗縣童軍代表團將代表苗栗到韓國，與世界各國的童軍伙伴們交流，期待他們在交流過程中將苗栗介紹出去，展現所學與熱情活力，結交各國好友邀請他們到台灣、苗栗觀光旅遊。