為幫助3失長者籌募關懷經費，雲林縣長張麗善與百歲阿嬤、雲林子弟藝人黃鐙輝等人，27日在虎尾農工舉行「愛老人明星公益棒球賽」記者會，3人為棒球賽開球暖身。球賽將於9月2日舉行，但1萬張票至今僅售出500多張，情況相當不理想，邀大家購票到雲林斗六棒球場觀看球賽，一起協助華山基金會照顧3失長者。

記者會由張麗善、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘等人主持，為「2023愛老人明星公益棒球賽」暖身，現場進行開球儀式，由黃鐙輝投出愛心球，百歲人瑞施阿嬤坐在輪椅上打擊，再由張麗善推著坐在輪椅上的阿嬤跑壘，眾人攜手傳遞愛心球，期待公益棒球賽門票熱銷，揮出愛的全壘打。

張麗善表示，華山基金會長期照護3失長輩，雲林縣約有1400人受惠，基金會的照護相當多元，其中為臥床長輩泡泡浴，可說是長輩最舒服的一刻。雲林公益棒球賽因疫情停辦4年，今年恢復舉辦，愛心藝人將齊聚斗六棒球場，希望大家呼朋引伴來買票，一起照顧長輩傳遞愛心，讓社會更溫暖祥和。

華山基金會雲林站長楊舒婷說，公益棒球賽將於9月2日在斗六棒球場登場，但因疫情、景氣等因素，至今僅賣出500多張票，與往年同期的5、6000張相比差距很大，門票每張只要200元，每賣出7張，就能贊助雲林弱勢老人1個月服務經費，盼大家邀約親朋好友看棒球做公益。

楊舒婷指出，公益棒球賽由年代購票系統售票，民眾也可至華山基金會各天使站購買門票套組，內有門票、紀念提袋、應援加油棒、帽子、哨子、運動毛巾，物超所值。